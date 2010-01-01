Плещеево Озеро, Переславль-Залесский, Ярослав.обл.

Самое популярное место – так называемое “Кайтерское место” или “Поляна“, идеально подходящее место для катания при южных направлениях ветра (юг, юго-запад, юго-восток). Полностью проезжаем город Переславль-Залесский до указателя “Перечеркнутый Переславль-Залесский”, сразу за ним первый поворот налево под указатель на Приозерный. Едем прямо, никуда не сворачивая, пока не доедем до озера. Если слева у вас по ходу движения поле и за ним озеро, а справа – холм, на котором виднеется деревушка с церковью – значит вы на “Кайтерском месте”. Машину оставляете прямо на дороге или на стоянке и идете раскладываться на поле. НА ПОЛЕ НА МАШИНЕ НЕ ЗАЕЗЖАЙТЕ – ЗА ЭТО ШТРАФУЮТ и ГЛАВНОЕ – это портит местную красоту!!! Так уж сложилось, что новички обычно располагаются на поляне ближе к городу, а уверенно катающиеся дальше от города для того, чтобы не мешать друг другу. С 2008 года на Поляне работает станция. К вашим услугам обучение, прокат, хранилка, кафе, туалет.

При северных, северо-западных ветрах кайтеры предпочитают кататься на “Ботике Петра” – в 1-2 км при въезде в город поворот налево под указатель “Ботик Петра”, затем прямо 2-3 км до стоянки у кафешки в виде корабля. Не доезжая этого места в 50 метрах расположена комфортная и недорогая гостиница “Постоялый двор” – излюбленное место кайтеров для отдыха. Стандартные двухместные номера стоят здесь 1500 руб/сутки, улучшенной планировки 1800 руб/сутки, люкс 2100 руб/сутки. Заказ по телефону (48535)9-80-85, 3-47-34. На пляже “Ботика Петра” не так много места для старта, поэтому здесь лучше останавливаться опытным кайтерам.

При северном и северо-западном направлении ветра из-за малой площади “Ботика Петра” кайтеры открыли новый спот – “Поляна у Ботика”, которая находится между городом и “Ботиком Петра”. Проезд аналогичен “Ботику”, но не доезжая его 300-400 метров. Ориентир – зеленый забор справа – напротив ответвления дороги налево к Церкви (указатели – направления поворота в опасном участке). Минусы этого места – высокая трава, неровная поверхность, плюсы этого места – значительно больше места, чем на “Ботике”.

При северо-восточных, восточных ветрах можно покататься на Базе отдыха “Урев”, в которой также очень комфортно можно отдохнуть небольшой компанией. Места для старта также не очень много, но и народу в этом месте бывает достаточно мало. Проезд: поворот также на “Ботик Петра”, проезжаете его мимо и едете еще 9 км (от Ботика Петра) и поворачиваете в лес направо через 950 метров после 35 км столба. Далее едете прямо по лесной дороге, никуда не сворачивая. Доезжаете до шлагбаума и звоните по указанным телефонам, чтобы открыли шлагбаум. В “Уреве” можно жить в палатках, как в своих, так и в арендуемых. На территории: волейбольная площадка, кафе, туалет, моторная лодка. Цены: проживание в домике 3000 руб. на двоих, в палатке 200 руб/чел в сутки. Нахождение на территории 100 рублей с человека в сутки.

Если Вы на Плещеевом озере весной или осенью, то можно покататься и на городском пляже Переславля при западных, юго-западных ветрах. В летнее время там, к сожалению, слишком много пляжников. Чтобы попасть на городской пляж, нужно сразу за мостом через реку в центре города, повернуть на светофоре налево, далее прямо, пока не упрешься в озеро, затем вдоль берега направо до автостоянки пляжа. В городе можно остановиться в гостинице “Переслваль”. Справки по тел. (48535) 3-17-88, 3-15-59. В гостинице очень хороший ресторан и спорт-бар. Номера от люксов до стандартных. От 500 до 1500 руб./чел в сутки.

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Прогноз погоды на Плещеевом Озере

Прогноз погоды на Плещеевом Озере кайтрайдеры чаще всего смотрят на ВиндГуру. Также можно посмотреть погоду в Переславле-Залесском по Гисметео и по Метеоновостям. Если все три источника прогнозируют ветер, значит он будет с вероятностью 95%. Если Виндгуру прогнозирует ветер, а остальные – нет, значит, он может быть с вероятностью 60%. Если Гисметео или Метеоновости прогнозируют ветер, а Виндгуру – нет, то вероятность равна 40%. Если ветра не прогнозируется, значит, вероятность его появления крайне мала до 10%. Также будьте внимательны, при прогнозе ветра, часто на самом деле он бывает сильнее прогнозного – не забудьте купола меньшей площади (на всякий случай).

Вероятность совпадения прогноза с реальной погодой составлена по субъективным оценкам райдеров команды Kites.Ru.

Плещеево Озеро он-лайн

Метеостанция переславля

Вэб-камера на озеро из д.Криушкино

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